Ahlmann & Rüsen vormen ijzersterk Zangersheide-team in de Peelbergen

Afgelopen winter maakte Z-ruiter Angelique Rüsen nog furore met Atomic Z in de Peelbergen. Inmiddels is de hengst weer terug onder het zadel van Christian Ahlmann en samen lieten ze vanavond in de 1.45m rubriek de concurrentie ver achter zich. Rüsen klasseerde zich in deze rankingproef als zesde met Leander 277.

In de basisproef hielden van de 84 combinaties er dertien de strafpuntenteller op nul. In de barrage hadden parcoursbouwer Frank Rothenberger en zijn team een bochtige opgave uitgestippeld. Zij die de kunst van het kort draaien onder de knie hadden, konden voorlangs steken na hindernis twee en zo kostbare tijd winnen. Ahlmann was halverwege het slotstuk de eerste die deze manoeuvre uitprobeerde. Daarmee finishte de meervoudig Olympiër bijna twee en een halve seconde sneller dan de rest.

Wendbaar

“Atomic Z is heel wendbaar, dat was in deze barrage absoluut een voordeel. Hij denkt goed met je mee en het is een fijn te rijden paard”, vertelt de Duitse winnaar. Terwijl diens collega Rüsen langs stapt, vult hij aan: “Met Angelique was dit paard afgelopen winter hier ook al heel succesvol”. Daarmee verwijst Ahlmann op de rankingproef die zijn landgenoot in Kronenberg won en de zesde plaats in de Grote Prijs daaropvolgend.

Jonge paarden

“We hebben dit weekend ook een boel jonge paarden mee en die lopen dusver ook heel fijn, dus ik ben niets dan tevreden”, aldus Ahlmann, die gister met de zevenjarige Nachito v/d Ketse (v. Quality Time) het 1.35m won en vandaag als derde aansloot met Nijinsky de Kalvarie (v. Elvis ter Putte) in de zevenjarige rubriek. Rüsen klasseerde zich twee dagen achterelkaar, op één uitzondering na, met alle jonge paarden die ze uitbracht d.m.v. foutloos gesprongen rondes.

Top vijf

Naast Ahlmann staken Duitsers Rüsen en Maurice Tebbel ook voorlangs. Tebbel eindigde als vijfde met Don Diarado (v. Diarado). Met een halve seconde minder op de teller finishte Oekraïner Anastasiya Bondarieva de met Spartakus Pkz (v. Clinton) als vierde (46.99 seconden). Chad Fellows hield de vaart er ook goed in. Met de Nederlands gefokte Eindhoven G.H. bezette de Brit met 46.39 op de teller plaats drie. Shane Breen dook met Compelling Z (v. Chellano Z) onder de 46 seconden grens. In 45.10 moest hij genoegen nemen met plaats twee.

Tijdfouten

Voor Nederland kwam niemand in actie in de barrage. Sanne Thijssen, Loewie Joppen, Ivo Biessen en Daan van Geel hielden allen het hout boven in de basisomloop, maar kregen een tijdfout aan de broek.

Voor alle uitslagen en finishtijden, klik hier.

Bron: persbericht/Horses.nl