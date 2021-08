Ahlmann slaat dubbelslag met spectaculaire overwinning in slotrubriek LGCT London

Christian Ahlmann eindigde de Longines Global Champions Tour of London als de beste ruiter met zijn tweede overwinning van het weekend. De Duitse stuurde de razendsnelle Solid Gold Z (v.Stakkato Gold) naar de winst in een sterk deelnemersveld. Vooral de lijn naar de laatste hindernis zorgde ervoor dat het publiek op het puntje van hun stoel zat. Peder Fredricson en Emanuele Gaudiano mochten achter Ahlmann plaatsnemen in de prijsuitreiking.

Ahlmann glimlachte: “Het is fantastisch, je voelt dat dit een paardenland is, veel mensen juichen hier voor iedereen en het is lang geleden dat we voor zoveel mensen mochten rijden, dus dat geeft een heel erg goed gevoel. Ik ben heel erg blij met mijn paard. Hij gaf me 100%. Hij nam het risico en hij heeft er alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben supertrots op hem.”

Superster Explosion W

Het hele weekend was de Fan Village vol met mensen die genoten van de pop-upboetieks, eten en drinken en de activiteitenruimte voor kinderen in de unieke setting aan de rivier de Theems in het hart van Londen. Op zondag werd het nog specialer toen de toeschouwers superster Explosion W in de ring zagen komen met Ben Maher. Het werd een ereronde voor een juichende menigte. Er was voelbare emotie toen de buitengewone ruin in de belangstelling stond voor het publiek voorafgaand aan de laatste rubriek van de LGCT in Londen.

Eenvoudig maar technisch

Parcoursbouwer Uliano Vezzani zette voor de laatste proef een eenvoudig en toch technisch parcours neer. De toegestane tijd van het 1.50m-parcours was een beetje krap, maar 9 combinaties slaagden erin om het tot in de perfectie te doen en het leverde een met sterren bezaaide barrage op. Eerste starter Yuri Mansur vloog door de arena met de expressieve Ibelle Ask (v.Verdi TN). De Braziliaan koos voor de veiligere optie, wetende dat een foutloze ronde de rest van de deelnemers onder druk zou zetten. Het paar hield de nul, stopte de klok op 38.25 en nam uiteindelijke de vijfde prijs mee naar huis. Het was niet de rubriek voor onze landgenoot Johnny Pals. Hij gaf op met Fernando na een miscommunicatie bij het aanrijden van de eerste hindernis.

Fredricson op twee

De in sensationele vorm verkerende Peder Fredricson reed met de razendsnelle KWPN’er H&M Christian K (v.Namelus R) een barrage uit het boekje. De Zweed produceerde een ronde waarbij al snel gedacht werd dat het niet sneller kon, maar toch eindigde Fredricson als tweede. Na zijn ronde juichte het publiek uit waardering voor zijn vaardige rijkunsten. De volgende starter Laura Kraut vertrok in een goed tempo met de negenjarige Goldwin (v.Emerald) en leverde de dubbel foutloos af om voorlopig voor Mansur te schuiven op plek twee. Vervolgens reed snelheidsduivel Emanuele Gaudiano ook op een jong paard Nikolaj de Music (v.Kannan) een goede ronde. Het duo claimde de derde plek op het podium.

Goede poging van Brash

Het publiek juichte toen Scott Brash de arena betrad met de supersnelle en krachtige Hello Vincent (v.Consul dl Vie Z). Ze deden een goede poging. Het publiek leefde enorm mee toen Brash een balk uit de lepels tikte. De Brit viel hierdoor terug in het klassement. Ahlmann was de grote overwinnaar en boekte daarmee zijn tweede overwinning afgelopen weekend in Londen.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl