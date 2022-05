Ahlmann verslaat Breen met 0,01 seconde in eerste 5* proef Hamburg

De 5* openingsrubriek van concours in Hamburg leverde een spannende strijd op. In de Twee Fasen-proef over 1,45m kwam Christian Ahlmann en de Holsteiner Calvino (v. Castelan II) als winnaar uit de bus. De Duitser versloeg Shane Breen op Z7 Regal Don (v. Don VHP) met slechts 0,01 seconde. Harrie Smolders was de beste Nederlander op plaats 21. Hij liet Une de l'Othain (v. Conterno Grande) een rustig opwarm rondje lopen.

De strijd tussen Christian Ahlmann en Shane Breen ontspon zich aan het einde van de rubriek. Als twee na laatste stuurde Breen de negenjarige Z7 Regal Don in 30,89 seconde rond en nam de leiding stevig in handen. Hij was een dikke seconde sneller dan zijn landgenoot Mark McAuley die op de Darco-dochter GRS Lady Amaro met 32,08 seconden op kop stond.

‘Liet Calvino gewoon gaan’

Maar direct na Breen liet Christan Ahlmann de Holsteiner Calvino ook heel snel rond gaan. Ahlmann stopte de klokken op 30,88 seconde en pakte de winst. “Het was helemaal niet mijn plan om hier te winnen. Ik nam het laatste risico niet, ik liet Calvino gewoon gaan en hij voelde geweldig aan,” zei Christian Ahlmann na zijn overwinning aan Spring-reiter.de.

Harrie Smolders vond zichzelf terug op de 21ste plaats. Hij sprong met Une de l’Othain een rustige foutloze ronde, maar kreeg wel een tijdfout.

Klik hier voor de uitslag.

Bron spring-reiter.de