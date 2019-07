Ahlmann wederom de beste in Parijs, Bles in top zes

Christian Ahlmann was net als in de GCT Grand Prix van gisteren ook in de afsluitende 1,50/1,55m proef de beste. Ahlmann zette in een 14-koppige barrage Abdel Saïd en Ben Maher op achterstand. Onze landgenoot Bart Bles eindigde knap bij de beste zes in het klassement.

Ahlmann scheurde met Ailina (v.Chico’s Boy) de ring rond in Parijs en zette een supersnelle tijd neer van 36,40. Geen enkele concurrent bleek daartegen opgewassen en de Duitser ging er met de overwinning vandoor. Saïd kwam nog het dichtst bij de Duitser in de buurt. De Egyptenaar stuurde zijn Jumpy van de Hermitage (v.Toulon) foutloos de barrage rond in 36,99, maar moest toch in Ahlmann zijn meerdere erkennen.

Top zes

Maher en de KWPN’er Don Vito (v.Quaprice Z) noteerde een foutloze ronde in 36,40 en mochten als derde opstellen in de prijsuitreiking. Nayel Nasser en Oaks Redwood (v.Asb Conquistador) eindigden als vierde voor Martin Fuchs en Silver Shine (v.Califax) die de top vijf compleet maakten. Bart Bles was de enige Nederlander die zich plaatste voor de barrage en deed goede zaken. Met Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) finishte de Nederlander in 38,36 seconden en werd daarmee mooi zesde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl