Ahlmann wint 1m45 Aken, Frank Schuttert op vijf

Christian Ahlmann heeft met Mandato van de Neerheide (v. Emerald) de belangrijkste rubriek van de zaterdag gewonnen in Aken. Met zijn achtjarige BWP-ruin crosste de Duitser door de lastige barrage naar de winst. Daniel Deusser werd tweede met Kiana van het Herdershof (v. Toulon). Frank Schuttert en de tienjarige Fidelius G (v. For Edition) werden vijfde, de zevende plek was voor Maikel van der Vleuten en Idi Utopia (v. Quasimodo Z).

Steve Guerdat werd derde met zijn nieuwe troef Bandit Savoie (v. Qlassic Bois Margot). Dit paard was de afgelopen weken nog onder de jonge Franse amazone Fanny Skalli te zien in St Tropez. Vrijdag startte de Zwitser de negenjarige vos voor het eerst. Schuttert rijdt al een weekje langer op Fidelius G, die hij half augustus overnam van de Duitse amazone Miriam Schneider. De combinatie was vorige week al in Opglabbeek te zien.

Ahlmann kreeg met Mandato van de Neerheide eerder dit jaar een administratieve boete nadat in het bloed van zijn vos medicatie was aangetroffen. Het betrof geen doping, maar de medicatie mocht niet op concours in het paard aanwezig zijn. De ruiter liet toen weten geen idee te hebben waar de positieve test vandaan kwam.

Verloop barrage

De eerste starter in de 12-koppige barrage was Maikel van der Vleuten met Idi Utopia. Hoewel het niet heel snel oogde, reed Van der Vleuten wel een paar hele strakke lijnen, vooral in het tweede gedeelte van het parcours. Hij finishte foutloos in 47,10 seconden. Na de Nederlander was er onder meer een balk voor Christian Kukuk en een weigering voor Zanotelli, die daar niet heel zachtaardig mee om ging.

Roger Yves Bost nam iets minder risico dan hij soms wel eens doet, met zijn paard Cassius Clay VDV Z, die hij nog niet zo lang onder het zadel heeft. Bosty was de tweede nulfouter in 50,90 seconden. Zesde barragestarter Frank Schuttert reed zijn landgenoot er uiteindelijk af, met een razendsnelle ronde in 44,73 seconden. Vlak daarna deed Laura Kraut het na, maar was nét iets langzamer omdat ze even moest corrigeren op een lastige rode steilsprong halverwege. Anders was ze er de tijd van Schuttert heen gegaan en dat zag ook Steve Guerdat, die na de Amerikaanse aan de beurt was.

Gelukje voor Ahlmann

Voor Guerdat en de snelle vos Bandit Savoie is dit hun eerste internationale tournooi, maar de Zwitser durfde er met de elastische vos toch voor te gaan. Het resultaat was dat Schuttert en zíjn nieuwe troef moesten wijken: foutloos in 44,20. Christian Ahlmann bewees vervolgens dat het nóg sneller kon, grotendeels dankzij de handigheid van zijn Mandato van de Neerheide, die te kort op een grote oxer kwam maar daar toch nog in een schuine lijn foutloos overheen sprong. Guerdats tijd aan flarden: 43,29 seconden. Ook Italiaan Riccardo Pisano wurmde zich nog voor Schuttert in het laatste deel van de barrage. Laatste starter Daniel Deusser moest ook corrigeren en kwam met Kiana van het Herdershof nog tot 43,55 seconden en werd tweede. Riccardo Pisani uit Italië werd vierde met Charlemagne Jt Z (v. Cachas).

Uitslag

Bron: Horses.nl