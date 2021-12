AIM United wint negende etappe Major League Show Jumping in Thermal

De Major League Show Jumping serie, de Noord Amerikaanse variant op de Global Champions Leauge, nadert zijn einde. In Thermal werd gisteren de voorlaatste etappe verreden. Team AIM United, bestaande uit Ashlee Bond, Karl Cook en Eugenio Garza, won deze voorlaatste wedstrijd. Na een spannende barrage werd team Road Runners met een seconde geklopt.

Na twee omlopen stonden de teams van AIM United en Road Runners met nul strafpunten op kop. Met de foutloze rondes van Ashlee Bond en Contefina LVF (v. Contefino 2), Karl Cook met de KWPN-merrie Fecybelle (v. Carambole) en Eugenio Garza op Contago (v. Cornet Obolensky) kwam het team gelijk met de Road Runners bestaande uit Kyle King met de KWPN’er Etalon (v. Tangelo vd Zuuthoeve), Adrienne Sternlicht met Lafayette Van Overis (v. Kashmir van Schuttershof) en McLain Ward op HH Azur (v. Thunder vd Zuuthoeve).

Garza wint van Ward

Een barrage moest de beslissing brengen. Hiervoor kwamen Eugenio Garza en McLain Ward terug. Ward stuurde Azur foutloos rond in 44,25 seconden. De Mexicaan Garza kwam op Contago in 43,27 seconden over de finish en pakte de zege namens AIM United.

‘Moest als een gek rondgaan’

“Ik moest uiteindelijk als een gek rond gaan [in de barrage]!” zei Garza. “Toen ik over de eerste hindernis was, was het doen of sterven. De laatste twee sprongen waren een soort van God zegen de greep, ik sloot mijn ogen en wenste het beste, en Contago was in staat om alle balken te laten liggen en over de finish te komen met de tijd die goed genoeg was voor de zege.”

Eye Candy leider in klassement

De Eye Candy-ruiters Amy Millar met Christiano (v. Canoso), Conor Swail op Theo 160 (v. Christian) en Paul O’Shea op Hellcat (v. Cassander vh Bremhof) werden derde. Maar het team Eye Candy behoudt de leiding in het klassement. Ze hebben negen punten voorsprong op de Road Runners.

Bron persbericht.