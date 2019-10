Al Duhami verwijst Foster en Brighton naar tweede plaats

Na Tetouan is de Morocco Royal Tour gisteren begonnen op de tweede halte, Rabat. In de 1,45m-hoofdrubriek was het de Saoedi Ramzy Al Duhami die met High Quality J (Quadrillo x Nabab de Reve) Tiffany Foster en haar KWPN'er Brighton (Contendro II x Quick Star) van de troon stootte. In het 1,35m won de Belg José Thiry op de Numero Uno-zoon Fire.