Al Sharbatly breidt team uit met Callisto en KWPN’er Boomerang

Nadat Abdullah Al Sharbatly de toppaarden PSG Future (Pius Schwizer) en Larry 210 (Harm Lahde) aan zijn stal toevoegde, heeft de Saudi Arabiër er nu nog twee toegevoegd aan zijn team van toppaarden.

De 12-jarige Callisto (v.Quasimodo Z), het fokproduct van Stal Rombouts uit Hapert, is de eerste van de twee. Callisto begon in 2013 zijn internationale carrière onder het zadel van de Fransman Aymeric de Ponnat waarna in 2016 Cian O’Connor de teugels van de Quasimodo Z-zoon overnam. Het duo werd derde in de Falsterbo Nations Cup en pakte een zevende plaats in de Wereldbeker van Ocala. In 2017 nam Abdel Saïd Callisto over en werd knap derde in de 5* Grand Prix van Samorin in 2018. Nu zal de 12-jarige zijn carrière vervolgen onder Al Sharbatly.

KWPN’er Boomerang

Het tweede paard wat al Sharbatly aangekocht heeft, is KWPN’er Boomerang (v.Orlando vd Heffinck). Boomerang liep onder Ben Maher in 2016 naar een derde plaats in de Nations Cup in Dublin en eindigde in de 5* Grote Prijs van Knokke op een vierde plaats. Afgelopen jaar werd het 13-jarige fokproduct van C. Pluim onder de Ier Shane Carey tweede in de 1.45m 2* Grand Prix van de Baltica Tour. Ook met dit toppaard zal Abdullah Al Sharbatly aan de start verschijnen. Op de Baltica Tour heeft het duo de eerste rondes al gelopen, met een tweede plaats in een 2* 1.35m proef als resultaat.

Bron: Stud For Life/Horses.nl