Al Sharbatly opent sterk in Abu Dhabi, Carambole-dochter Evita tweede

Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijd in Abu Dhabi won Abdullah Al Sharbatly de hoofdrubriek met Gain Line (v. Stolzenberg). De ruiter Saoedi Arabië was in de tweede fase van het 1,45m een halve seconde sneller dan Shane Breen op de KWPN-merrie Evita (v. Carambole). Naast Evita kwamen nog drie KWPN'ers in de top tien.

De hoofdrubriek van gisteren was een Twee Fasen over 1,45m. Bijna de helft van de combinaties konden foutloos blijven en maakten er een spannende strijd van. De tijden van de hoogstgeplaatste ruiters lagen dicht bij elkaar. Shane Breen had al vroeg met de elfjarige Carambole-dochter Evita een snelle tijd van 28,61 seconden op de klokken gezet. De Ier die Evita sinds augustus onder het zadel heeft, zette zo hun succesreeks voort.

Toch snelde halverwege de rubriek Abdullah Al Sharbatly Shane Breen voorbij met een van zijn nieuwe aanwinsten van het afgelopen jaar, Gain Line. Op de meet was Al Sharbatly met 28,16 seconden een halve seconde sneller dan de Ier. De veertienjarige Gain Line is sinds juli in de stallen van de Saoediër en komt van Oleksander Onyshchenko. De zoon van Stolzenberg had verschillende ruiters op zijn rug gehad zoals Penelope Leprevost en Simon Delestre.

Achter Shane Breen bleven nog vier ruiters onder de 30 seconden. Ahmad Saber Hamcho werd derde op Caldero (v. Camaro M), vierde werd Khaled Abdulrahman Al Mobty met de bij Pentenga-Olthof gefokte Grunnerger Kwiebus (v. Ustinov), Mohammed Al Hajri stuurde de twaalfjarige KWPN-merrie Doklahoma VDL (v. Baloubet du Rouet) naar een vijfde plek en Abdul Rahman Bader Al Rajhi kwam met Hot Stuff (v. Tornesch) ook nog onder de 30 seconden.

Holger Wulschner reed de voormalige kampioen van de KWPN Hengstenkeuring Cosun (v. Up to Date) naar de tiende plek.

