Alain Jufer begint nieuwe samenwerking met Steve Guerdat

Jeugdvrienden Alain Jufer en Steve Guerdat zullen vanaf nu samenwerken. Alain Jufer heeft Lossy en handelaar Gian-Battista Lutta na 15 jaar verlaten en is sinds begin juni gevestigd in Elgg in de faciliteiten van de wereld nummer één Steve Guerdat. "We waren allemaal erg emotioneel bij het afscheidsdiner. We hebben samen een geweldige tijd gehad. Ik kan Gian-Battista nooit genoeg bedanken voor al deze fantastische jaren", vertelt Jufer.

In Elgg voegt Alain Jufer zich bij Steve Guerdat en Anthony Bourquard. Alains paarden staan in een van de stallen die Steve tot nu toe heeft gehuurd. Hij heeft tot dusver 5 paarden voor de wedstijden die hem zijn toevertrouwd door de familie Mühlebach, waaronder Daimler (Canturano), die werd gereden door Werner Muff op het WK in Tryon. Een geweldige kans voor de getalenteerde ruiter, die in 2014 de 6e plaats behaalde in de CHI Genève Grand Prix.

De sprong wagen

“Zelfstandig zijn is altijd mijn grootste wens geweest”, legt Alain Jufer uit. Ik zei tegen mezelf dat het met de steun van deze eigenaren tijd was om mijn geluk te beproeven. Dus besloot ik de sprong te wagen. Twee jaar geleden bood Steve mij aan om hierheen te verhuizen naar Elgg, maar ik was er niet klaar voor. Toen ik eerder dit jaar besloot de sprong te wagen, herhaalde Steve zijn aanbod. Het mooie van deze kans is dat Steve mij veel zal kunnen bijbrengen op het gebied van sport, en van mijn kant kan ik hem een handje helpen aan de zakelijke kant en met het coachen van klanten. We hebben al een paar paarden samen gekocht, twee 5-jarigen, een 6-jarige en een 7-jarige. We zijn erg gemotiveerd. We staan ook klaar om eigenaren te verwelkomen die ons hun paarden willen toevertrouwen. Ik kijk er naar uit om te zien wat de toekomst voor ons in petto heeft.”

