Albert Zoer heer en meester in Exloo: ook winst in 1.45m RWC Grote Prijs

Dit jaar begonnen Hendrik Jan Schuttert, Marcel de Boer, Martin Oosterlaar en Frederik de Backer de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics en het blijkt een doorslaand succes. Met vier competitie-wedstrijden was de climax op het Hippisch Centrum Exloo en deze 1.45m RWC Grote Prijs kwam op naam van de man in vorm: Albert Zoer.

Een totaal van 13 combinaties wist zich te plaatsen voor de barrage van het toch pittige parcours dat Sjack Meuleman neer had gezet. Albert Zoer, de leider in het klassement voor de Prix du Vainqueur, plaatste zich met Florian (v.Zirocco Blue) bij de barrage-kandidaten. De ruiter wist wat hem te doen stond als tweede starter. Zoer haalde alles uit de kast en had alle geluk van de wereld op de laatste hindernis. Een tijd van 28.42 seconden bezorgde de ruiter een klinkende overwinning en daarmee de 2250 euro en zijn tweede Uvex cap van vandaag.

Net niet

Dennis van den Brink verscheen als vierde aan de start. De ruiter reed met Frasier (v.Carambole) zeer kort en strak maar de tijd van 29.35 was net niet genoeg om Zoer van zijn troon te stoten. Van den Brink werd uiteindelijk derde. Conor Drain opende met Forever (v.Ingmar) de aanval op de tijd van Zoer, maar ook de Ier moest in Zoer zijn meerdere erkennen. Met 30 seconden rond belandde Drain uiteindelijk op een vijfde plaats.

Steven Veldhuis deed met Famariloma (v.Azteca VDL) een goede poging en zette een tijd neer van 29.92. Hiermee nestelde Veldhuis zich op een mooie vierde plek tussen van den Brink en Drain. Als laatste starter had Alex Gill nog alle kaarten in handen om er met de overwinning vandoor te gaan. Gill stuurde de snelle Goldenstar (v.Barcardi VDL) rond in 29.16 en nam plaats achter Albert Zoer en verwees Dennis van den Brink naar de derde plaats.

Prix du Vainqueur

Naast de twee overwinningen van vandaag mocht Zoer ook nog na de prijsuitreiking van de Grote Prijs aantreden voor de uitreiking van de Prix du Vainqueur. Daarmee kon de man uit Echten nog 2500 euro extra in zijn zak steken. Alex Gill werd tweede in de eindstand en kreeg 1000 euro extra. Als derde eindigde Dennis van den Brink en ontving 500 euro extra. Hiermee werd de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics-competitie afgesloten en kunnen de heren terugkijken op een zeer succesvolle reeks met veel enthousiast publiek en echte topsport op alle vier de wedstrijden.

Bron: Horses.nl