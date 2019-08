Albert Zoer is de buitenlanders te snel af in 3* 1.40m Ommen

Albert Zoer was vandaag eind van de middag de snelste in de 3* Small Tour. De Nederlander zette de Brit Keith Shore en de Belg Yannick Hendrikx op achterstand. Siebe Kramer, Patrick Lemmen, Marco Sas en Eric ten Cate eindigden ook bij de beste tien in de proef.

Zoer stuurde zijn Freedom (v.Larino) razendsnel rond in 65,67 seconden en pakte met een verschil van tweeënhalve seconde de winst in de 1.40m rubriek. Shore finishte met Iron Lady van ’t Meulenhof (v.Parco) in 68,22 en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hendrikx en Good Time (v.Quality Time) klokten 70 seconden rond en werden derde.

Nederlanders

Op de vierde plaats vinden we nog een Nederlander. Siebe Kramer kwam met zijn Evermeta (v.Mr. Blue) binnen in 71,28 seconden en viel daarmee net naast het podium op een vierde plaats. De in Nederland woonachtige Britse Remy Ellis bezette de vijfde plek met Flinton C N (v.Clinton). Patrick Lemmen (Jolie Fleur) pakte een zesde prijs voor Marco Sas die zevende (Galileo van de Hagenhorst) en achtste (Eastbourne) werd. Eric Ten Cate (Grace Emine W) eindigde op een negende plaats voor de Ierse Tukker Conor Drain (Forever) die tiende werd.

Bron: Horses.nl