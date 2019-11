Albert Zoer is Philippaerts-broers te snel af in YH-rubriek Luik

Het Wilhelmus schalmde vanochtend vroeg al door de speakers op de 4* wedstrijd in Luik. Bij de jonge paarden was Albert Zoer de concurrentie te snel af en eindigde op de hoogste trede van het podium. De gebroeders Philippaerts, Thibault en Olivier, moesten in Zoer hun meerdere erkennen en maakten de top drie compleet.

Zoer reed de zesjarige Cream On Top-zoon Ikke in de twee-fasen rubriek en had aan het einde van de rit de langste adem. De Nederlander klokte een zeer snelle tijd van 27.41 seconden en liet daarmee in de eerste rubriek van vandaag het Nederlands volkslied klinken. Thibault Philippaerts en Glassgo du Beaupre (v.Qody de Saint-Aubert) lieten de klok stilstaan op 27.60 en verwees daarmee zijn oudere broer Olivier naar de derde plaats. De oudere Philippaerts-telg stuurde Khan vd Kattevennen Z (v.Kannan) vijf honderdste langzamer door de finish en werd met 27.65 seconden derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl