Albert Zoer pronkt bovenaan in Medium Tour op Jumping Zwolle

Albert Zoer was zojuist in Zwolle de beste. De Nederlander was in het 1.45m twee-fasen parcours de concurrentie te snel af en ging er met de overwinning vandoor. Remco Been volgde Zoer op de voet voor de Duitse Kathrin Müller. Marcus Ehning moest de vierde stek delen met Marleen Meijer en Daan van Geel maakte de top zes compleet.

Zoer stuurde zijn Freedom (v.Larino) strak en snel rond in de tweede fase van de Medium Tour en liet de klok stilstaan op de razendsnelle tijd van 26.89 seconden. Enkel Tobias Meyer wist met Coupon (v.Coupe de Coeur) onder de tijd van Zoer te duiken (25.73), maar de Duitser moest zijn snelheid bekopen met vier strafpunten en viel terug in het klassement.

Top van het klassement

Remco Been kwam met zijn foutloze ronde in een tijd van 27.13 net tekort om Zoer van zijn troon te stoten, maar mocht met zijn snelle Granny Smith Apple (v.Eldorado vd Zeshoek) als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Kathrin Müller en Conan (v.Con Sherry) kwamen net driehonderdste van een seconde later binnen dan Been en moesten genoegen nemen met de derde prijs met een tijd van 27.16. Marcus Ehning en Marleen Meijer reden precies dezelfde tijd in de tweede fase. Ehning (A La Carte NRW) en Meijer (Abrinosa) klokten beiden een tijd van 27.98 seconden waarmee ze gedeeld vierde werden. Daan van Geel maakte met Guus (v.Vleut) de top zes compleet. De Nederlander finishte in een tijd van 28.40 en werd zesde.

Bron: Horses.nl