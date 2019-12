Albert Zoer stuurt Freedom wederom naar winst in RWC 1.35m

In Luttenberg was Albert Zoer de concurrentie al te snel af in de RWC 1.35m en vandaag flikte de Echtenaar het weer. Dit maal viel de 1.35m proef weer ten prooi aan Zoer en zette de ruiter Pim Mulder op achterstand, die in Luttenberg al derde achter Zoer werd.

Zoer is in zeer goede doen en pakte in Luttenberg op de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics zowel de 1.35m als de 1.45m Grote Prijs. Nu in Exloo zet de ruiter zijn goede vorm door en pronkt Zoer bovenaan de uitslagenlijst van het 1.35m. Met Freedom (v.Larino) klokte Zoer een zeer snelle tijd van 35.25 in een 23-koppige barrage, was daarmee zijn concurrenten de baas en mocht 1000 euro, een Uvex cap en een bureau-stoel in ontvangst nemen.

Mulder in bloedvorm

Ook Pim Mulder verkeert in bloedvorm. Na zijn tweede plaats in de 1.40m openingsrubriek eerder vandaag mocht de ruiter ook in het 1.35m als tweede opstellen. Mulder stuurde Captain Z (v.Calvino Z) als tweede starter rond in 35.74 en stond geruime tijd aan de leiding. Tot Zoer de ring betrad als 18e starter en Mulder naar de tweede plaats verwees. Eric ten Cate bezette de derde plek met Grace Emine W (v.Up To Date). Met een tijd van 35.97 maakte het duo de top drie compleet. Michael Greeve en Lukaku vd Bisschop (v.Plot-Blue) eindigden als vierde in 36.04 en Ernesto Canseco werd met Handy (v.Emilion) vijfde met een tijd van 36.11 seconden.

Bron: Horses.nl