Alberto Michan beste op openingsdag CSI3* Wellington

Het Palm Beach International Equestrian Center in Wellington opende gisteren opnieuw haar deuren voor de internationale springruiters sinds de coronacrisis. De hoofdrubriek van de eerste dag ging naar Alberto Michan. De ruiter die voor Israël uitkomt, reed de elfjarige Noors gefokte merrie Loribri (v. Kingsland SM) naar de zege.

De 1,45m hoofdrubriek was een Twee Fasen waarin ongeveer de helft van de ruiters dubbel nul gingen. Alberto Michan was met Loribri de snelste van het veld, hij klokte een tijd van 26,588 seconden. “Een mooie begin van de week”, aldus Michan. “Het was een mooie rubriek voor snelle paarden. De merrie Loribri die ik reed is zo’n fijn paard hiervoor.”

In een tijd van 27,275 seconden was de tweede plaats voor Ashley Vogel met Bellissimo Z (v. Bamako de Muze). De Amerikaanse hield routinier Laura Kraut op de Verdi TN-dochter Fleurette amper een halve seconde achter zich.

Sam Walker wint 1,40m

Het jonge Canadese talent Sam Walker won de 1,40m rubriek met Coralissa (v. Com Air). Op de elfjarige Canturano-dochter Evita werd hij ook nog eens derde. De Japanner Shota Ogomori werd tweede met de KWPN’er SIG Hawkeye (v. Amadeus).

KWPN’er Ginger-Blue

Op de zevenjarige Quality Time TN-dochter HDB Quality won Shane Sweetnam de internationale 1,35m rubriek. In de nationale 1,40m-rubriek ging de overwinning naar Ben Maher met de KWPN’er Ginger-Blue (v. Plot Blue).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron persbericht