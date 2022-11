Alberto Michan en Heartbreaker-zoon Bugatti winnen 5* jachtspringen in Monterrey

Alberto Michan en Bugatti zijn nog niet zo lang samen, maar ze hebben niet veel tijd nodig gehad om hun draai te vinden. Het duo heeft op elke Major League Show Jumping locatie waar ze dit seizoen hebben deelgenomen een top-10 klassering behaald. Ook gisteren in Monterrey waar Michan het jachtspringen won met het fokproduct van de gebroeders Bosch uit Luttenberg en Team Nijhof uit Geesteren.

In het 5* Tabel C, een parcours over 1,45m, was Alberto Michan met de Heartbreaker-zoon weer snel onderweg. De zestienjarige vos bleef voorzichtig springen bij hoge snelheid. Het duo finishte zonder fouten in 66,20 seconden. Hij dook bijna een seconde onder de tijd van Alberto Sanchez-Cozar die met Union de la Nutria (v. Diamant de Semilly) 67,17 op het scorebord had gezet.

Op de derde plaats eindigde de Canadese Erynn Ballard met Narcotique v/h Dingenshof (v. Harley VDL) in 70,31 seconden. John Perez Bohm werd vierde op de KWPN-merrie Gigi-Carmen (v. Bugatti VDL) gefokt door Burgers uit Moergestel.

‘Hij houdt van winnen’

Michan over Bugatti: “Hij houdt van winnen. Hij is een paard dat graag in de ring komt en het probeert. Ik denk dat dat hem speciaal maakt. Hij geniet van zijn werk.”

KWPN-merrie E’Special P.S. tweede in rankingproef

In de 2* rankingproef over 1,45m direct op tijd won Amanda Derbyshire met Wonder If (v. Cenin Z) in 66,66 seconden. De Britse bleef Karl Cook met de KWPN-merrie E’Special P.S. (v. Berlin) nipt voor die 66,78 op de klokken had gezet. Op enkele seconden achterstand volgde Bruno Passaro op de derde plaats met Abril Hoppe Girl (v. Chester Z).

Bron Persbericht/Horses.nl