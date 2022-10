Alberto Sanchez-Cozar opent MLSJ San Miguel met zege

Terwijl in Riyadh de laatste etappe van de Global Champions Tour is begonnen, is in San Miguel de zesde etappe van de Amerikaanse tegenhanger, de Major League Show jumping, van start gegaan. Voor eigen publiek won Alberto Sanchez-Cozar met Catover (v. Catoki) de 1,50m-openingsrubriek. In de 5* 1,40m-proef ging de zege naar Alberto Michan op de KWPN'er Bugatti (v. Heartbreaker).

Alberto Sanchez-Cozar was de snelste foutloze in de tien man sterke barrage van het 1,50m. De Mexicaan stuurde de dertienjarige Holsteinse hengst Catover in 39,26 seconden rond. Cozar heeft de zoon van Catoki sinds maart in handen en heeft op 1,50m-1,55m-niveau al een aantal goede resultaten neergezet. Hij had overigens niet de snelste tijd in de barrage, die reed Darragh Kenny met de KWPN’er Rockstar (v. E Star). Zij klokten 38,26 seconden, maar kregen twee balken aan de benen.

Achter Cozar werd Nicolas Pizarro tweede op Atlantica du Soleil Z (v. Atlantus van de Rocheove). Karl Cook maakte de top drie compleet op Kalinka van’t Zorgvliet (v. Thunder vd Zuuthoeve).

Michan en Heartbreaker-zoon winnen 1,40m

Alberto Michan pakte de zege in de 1,40m-rubriek direct op tijd. Na een spannende strijd versloeg hij met de Heartbreaker-zoon Bugatti Alexis Sokolov en Fasole du Seigneur (v. Doremi) met twee tiende. Erryn Ballard werd derde met Narcotique V/h Dingenshof (v. Harley).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht MLSJ