Alex Granato snelt naar winst in de met 137.000 dollar gedoteerde Grand Prix van Traverse City

In de 3* Grand Prix van Traverse City was Alex Granato zijn concullega’s te snel af. De Amerikaan stuurde Carlchen W (v.Chacco Blue) naar de overwinning na een goed bevochten 12-koppige barrage. Daniel Bluman werd tweede met de KWPN'er Gemma W (v.Luidam) voor Abigail McArdle die als derde eindigde.

Abigail McArdle was met Victorio 5 (v.Uccello) een van de eerste starters in de barrage en zette een foutloze ronde neer in een snelle tijd van 37.75. Lang kon de amazone de leiding niet vasthouden. Daniel Bluman en de KWPN’er Gemma W stootten de Amerikaanse van haar troon door net negenhonderdste van een seconde onder haar tijd te duiken. Bluman nam de leiding over met een tijd van 37.66.

Ruim 45.000 dollar voor Granato

Ook Bluman moest deze al snel weer afgeven toen Alex Granato na hem in de ring verscheen. Granato en Carlchen W lieten hier en daar een galopsprong weg en doken meer dan een seconde onder de tijd van Bluman. De tijd van 36.57 was genoeg voor de Amerikaan om de overwinning en de bijbehorende ruim 45.000 dollar mee naar huis te nemen. Bluman pakte met een tweede plaats 27.400 dollar en McArdle mocht nog 20.550 dollar in haar zak steken.

