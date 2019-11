Alex Granato snelt naar zege in Lexington, Smolders twaalfde

De National Horse Show in Lexington kreeg gisteravond in de hoofdrubriek een sterke winnaar in de persoon van Alex Granato. De Amerikaan reed voor eigen publiek Carlchen W (v. Chacco-Blue) naar een overtuigende zege in de 1,55m-rankingproef. Harrie Smolders werd met Hocus Pocus de Muze (v. Tinka's Boy) twaalfde als snelste vierfouter.

In de 1,55m kwalificatierubriek voor de wereldbekerwedstrijd op zondag hadden zich 20 ruiters in de barrage gereden, alleen Sloane Coles ging hierin niet van start. Devin Ryan en Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL) beten het spits af en waren meteen foutloos in 34,60 seconden. Even later vermorzelde Alex Granato met Carlchen W die tijd en zette 32,76 seconden op het scorebord. Deze tijd werd door niemand meer verbeterd. Ryan en zijn KWPN’er zakten uiteindelijk naar de zesde plaats.

Adrienne Sternlicht stuurde Toulago (v. Toulon) naar de tweede plek in 33,51 seconden. Harry Allen was met Lafayette Van Overis (v. Kashmir van Schuttershof) een tiende langzamer en werd derde. Harrie Smolders kreeg met het voormalige paard van Lisa Nooren, Hocus Pocus de Muze, een balkje en werd als snelste vierfouter nog twaalfde. Zijn pupil Jennifer Gates eindigde op de elfde plaats met de KWPN-merrie Dolinn (v. Cardento).

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht NHS Lexington