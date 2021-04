Alexander Butler stuurt KWPN’er Chilli B naar winst in 2* GP Bonheiden

Er waren afgelopen weekend eindelijk weer een aantal internationale wedstrijden en ook in Bonheiden werd er weer gestreden. In de 2* Grand Prix op zondag was de Ier Alexander Butler met de KWPN'er Chilli B (v.Berlin) de concurrentie te snel af in de barrage en reed voorop in de ereronde. Pieter Devos volgde op de voet samen met José Thiry.

In de 1.45m Grote Prijs kwamen 12 van de 64 terug voor de barrage. In de barrage was Alexander Butler onverslaanbaar. De stalruiter van Willemijn Poels en Carlos Pinto was razendsnel en liet zich de kaas niet van het brood eten. Butler stuurde zijn KWPN’er Chilli B, gefokt door L.C.J. Berben, rond in 32.67 seconden en mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen. De voorlaatste starter Marlon Modolo Zanotelli kwam met Grand Slam VDL (v.Cardento) het dichtst in de buurt van de winnaar. Een tijd van 33.70 seconden was goed voor plaats twee als er niet een balk uit de lepels was getikt door het duo. Een 12e plaats was het resultaat.

Top van het klassement

Als allerlaatste starter deed Pieter Devos een goede poging om de winst weg te kapen. De Belg stuurde Jade vd Bisschop (v.Ogano Sitte) rond in 34.01 en kwam daarmee tekort. Devos moest genoegen nemen met een tweede plaats. José Thiry en Jalisco W van de Wolvenhoek (v.Vivaldi du Seigneur) tekenden voor een derde prijs met een tijd van 34.59 seconden. Op de zesde, zevende en achtste plek waren enkel KWPN’ers te vinden. Harry Allen werd met Guinness (v.Nabab de Reve) zesde, Bart Clarys met Geste van de Vihta (v.VDL Zirocco Blue) zevende en Wilm Vermeir met Hotshot (v.Glock’s London) achtste.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl