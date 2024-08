Almeida blijft Moerings en Kuster voor in Houten

Op het CSI Houten is de Grote Prijs zondagmiddag gewonnen door de Portugese ruiter Rodrigo Giesteira Almeida Karonia L (v. Harley). Almeida bleef Bas Moerings met Kivinia (v. I'm Special de Muze) 13/100 voor. De derde plaats was voor Lars Kuster met Heaven of Romance (v. Andiamo Z). Daarmee reed de gehele top drie op KWPN-merries.

Ook Max van de Poll en Fleur Holleman bleven foutloos in de barrage van deze GP over 1,45 m. Zij werden respectievelijk zevende en achtste. Roosje Brouwer had één springfout in de barrage en werd tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl