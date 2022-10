Almeida wint 1,50 GP in Vejer

Rodrigo Giesteira Almeida won zondagmiddag met de negenjarige KWPN-gefokte hengst Imposant van de Renger (v. Comme Il Faut) de 3* Grote Prijs van Vejer de la Frontera. De in Nederland gevestigde Portugees was dik drie seconden sneller in de barrage dan de concurrentie en mocht daarom de bijna 13.000 euro van de hoofdprijs mee naar huis nemen. Imposant werd vorig jaar nog uitgebracht door Willem Greve.

Tweede werd de Zweedse Erica Swartz met Madonna (v. Flamenco de Semilly), derde de Ier Billy Twomey die de laatste weken lekker in Zuid Europa aan het rondspringen is met de veertienjarige Chat Botte E.D. (v. Casall) die we nog kennen van zijn wilde jonge jaren onder Johnny Pals. Het duo was eind september al tweede in de 5* GP van St Tropez.

Uitslag

Bron: Horses.nl