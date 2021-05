Alvarez Aznar en Wathelet op kop in 4* en 2* Grand Prix Grimaud, St. Tropez

Afgelopen week vertrokken verschillende topruiters naar Grimaud, St. Tropez om daar deel te nemen aan de twee weken durende tour en in de afsluitende 4* Grand Prix op zondag was de Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar de beste. De ruiter hield na een spannende barrage Penelope Leprevost, Luciana Diniz, Niels Bruynseels en Kevin Staut van de overwinning af. In de 2* Grand Prix eerder op de middag viel de overwinning in handen van Gregory Wathelet.

In de 4* Grote Prijs verschenen 41 combinaties aan de start en hiervan behaalden er 10 de barrage. Als zevende starter had Eduardo Alvarez Aznar een goede uitgangspositie. De Spanjaard kon een aantal combinaties kijken en hier zijn strategie op aanpassen. Met Legend (v.Ogano Sitte) reed Alvarez Aznar uiteindelijk een snelle tijd van 41.93 seconden en dit was voldoende om de hoofdprijs van 25.000 euro in ontvangst te mogen nemen. Het bleef tot op het laatste spannend. Penelope Leprevost kwam direct na de Spanjaard de ring in, maar kwam met GFE Excalibur de la Tour Vidal (v.Ugano Sitte) net tekort. Een tijd van 43.20 seconden betekende een tweede plaats.

Top van het klassement

Kevin Staut deed nog een hele goede poging om de winst af te snoepen. Staut stuurde Tolede de Mescam Harcour (v.Mylord Carthago) weliswaar sneller rond dan de winnaar, 40.60 seconden, maar tikte onderweg een balk uit de lepels. Hierdoor viel Staut terug naar een vijfde plaats. Luciana Diniz en Conchento PS (v.Conthargos) eindigde als derde met een tijd van 43.86 seconden. De Belg Niels Bruynseels nestelde zich met Nabeau van het Migroveld Z (v.Nabab de Reve) op een vierde plaats.

2* Grand Prix voor Wathelet

In de 2* Grand Prix was Gregory Wathelet de beste. De Belg klokte met Cocktail de Talma (v.Baloubet du Rouet) een tijd van 44.12 seconden in de barrage en reed hiermee voorop in de ereronde. Eden Leprevost Blinlebreton en Une Etoile Landaise (v.Balougran) eindigden als tweede. Julien Epaillard opende met Calgary Tame (v.Old Chap Tame) de jacht op Wathelet en leek er ook met de winst vandoor te gaan. De Fransman moest zijn snelheid in de barrage echter bekopen met een balk onderweg en werd derde.

Uitslag 4* GP en uitslag 2* GP.

Bron: Horses.nl