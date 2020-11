Amanda Derbsyshire moet 11-jarige toppaard Roulette BH met pensioen sturen

Amanda Derbyshire heeft noodgedwongen haar toppaard Roulette BH (v.Moschino) met pensioen moeten sturen. Een peesblessure gooit roet in het eten voor de 11-jarige talentvolle ruin. Maanden lang is geprobeerd de ruin te laten herstellen, maar dit resulteerde niet in succes.

De Britse amazone en Roulette BH kwamen in de Nations Cup in Hickstead vorig jaar ten val. Een peesblessure was het resultaat en een lange revalidatie begon. Na een aantal maanden revalideren werd Roulette BH weer opgepakt en gereden. Vervolgens werd een MRI-scan gemaakt waarop te zien was dat de scheur in de ligamenten niet geheeld was. Er zat niets anders op voor Derbyshire dan de ruin met pensioen te sturen.

Succesvolle combinatie

Het duo won vorig jaar maart nog de 3* Grand Prix van Wellington, werd tweede in de 4* GP van Upperville en pakte een derde prijs in de prestigieuze King Georg V Cup van Hickstead in 2018. Derbyshire zag Roulette BH als haar Olympische troef, maar kan helaas niet meer op hem rekenen. De Britse heeft nog wel Luibanta BH (v.Luidam) tot haar beschikking voor het hoogste niveau.

Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay