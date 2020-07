Amanda Derbyshire razendsnel naar overwinning in 2* Grote Prijs Traverse City

In de met 72.900 dollar gedoteerde Grand Prix van Traverse City was de Britse Amanda Derbyshire iedereen te snel af. De amazone pronkt drie weken geleden ook al bovenaan de uitslagenlijst van een 2* Grote Prijs, toen was het die van Tryon, nu was het die van Traverse City.

Beide Grote Prijzen won ze met haar toppaard Luibanta BH (v.Luidam). 14 combinaties wisten zich in Traverse City voor de barrage te plaatsen en Derbyshire had als laatste starter alle kaarten in handen. Toen de amazone de ring betrad voor de barrage stond Capt. Brian Cournane met Penelope Cruz (v.Ustinov) aan de leiding met 40.69. Derbyshire trok het gas los met Luibanta BH en pakte met een razendsnelle tijd van 38.80 de overwinning in de Grand Prix.

‘Luibanta gaf alles’

“Ik was de laatste starter, dus ik had een groot voordeel. Ik gaf alles en Luibanta BH gaf alles zoals ze altijd doet. Luibanta is zo’n snel paard. Ze is altijd snel tussen de hindernissen en dat is altijd een voordeel in een barrage als deze,” reageerde Derbyshire na haar overwinning.

Bron: Persbericht/Horses.nl