Amanda Derbyshire’s WK-paard Luibanta BH met pensioen

Op Instagram kondigde Amanda Derbyshire gisteren het pensioen aan van haar toppaard Luibanta BH (v. Luidam). Onder de Britse amazone werd de veertienjarige Iers gefokte merrie zeventiende op de wereldruiterspelen in Tryon. Een jaar later won het paar brons met het Britse team op het EK in Rotterdam.

Luibanta BH is gefokt in Ierland bij Justin Burke, maar ze heeft een KWPN achtergrond met vader Luidam (Guidam x Akteur) en moeder Mibanta (Abantos x Voltaire). De merrie werd in 2015 voor het eerst internationaal uitgebracht door Ellen Whitaker. In 2016 kwam ze in handen van Amanda Derbyshire, Luibanta werd toen aangeschaft door de Amerikaan David Gochman.

Teambrons

Onder Derbyshire kwam het paard tot grote successen. Hoogtepunten zijn de deelnames aan het WK in Tryon en EK in Rotterdam met het Britse team. Vorig jaar in oktober was Derbyshire voor het laats internationaal actief met Luibanta.

Fokkerij in

Op Instagram schrijft Amanda Derbyshire: “Vandaag hebben we Luibanta BH uitgezwaaid, ze is terug naar de overkant van de oceaan om met pensioen te gaan en te fokken. Lulu heeft me de laatste 5 jaar alles gegeven, ze was een kleine merrie met het grootste hart…. Ik zal haar nooit genoeg kunnen bedanken voor alles wat ze me heeft gegeven, van het springen van mijn eerste 5* Grand Prix tot het winnen van mijn eerste Nations Cup en vele andere klassen! Samen vertegenwoordigden we Groot-Brittannië op de Wereldruiterspelen en de Europese Kampioenschappen. Dank aan @beckygochman voor het bezitten en houden van zo’n speciaal paard voor mij en natuurlijk aan alle mensen aan de kant die voor ons hebben gezorgd en ons hebben gesteund op onze spannende reis. Je hebt zo veel van de dromen van dit kleine meisje laten uitkomen Lulu, en daarvoor ben ik je alles verschuldigd! Fijne pensionering prinses!”

