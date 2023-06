Amanda Slagter derde in GP Lier

Met Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) is Amanda Slagter naar een knappe derde plaats in de Grote Prijs van Lier gereden. De winst ging naar de Belgische Marthe Heudens met Newton van't Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve). Angelica Augustsson Zanotelli werd tweede met Kingston 43 (v. Kannan).

Op de Azelhof mochten dertien combinaties naar de barrage van de Grote Prijs zondagavond. Daaronder ook Finn Boerekamp met Call me Baby Quick PS (v. Conthargos). Hij werd uiteindelijk zesde dankzij een foutloze barrage in 42,33 seconden.

Nieuwe combinatie

Amanda Slagter was nog een slagje sneller: 40,27 seconden, zo’n driekwart seconde achter de winnares. De Nederlandse rijdt de tienjarige Cornet Blue PS nu ongeveer een half jaar. De hengst was eerst onder het zadel van de Mexicaanse ruiter Ernesto Canseco te zien. Slagter en haar paard waren eerder dit weekend ook al vierde in een 1,45 direct op tijd.

Uitslag

Bron: Horses.nl