Amanda Slagter: ‘Het verliep precies zoals ik had gehoopt’

Zondagmiddag won Amanda Slagter met de elfjarige Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) de 1,45 m Grote Prijs van Riesenbeck. De amazone maakte de afgelopen tijd al een fikse opmars met dit paard dat ze eerder in De Paardenkrant al prees om zijn instelling en souplesse. “Cornet kan super snel zijn en is daarnaast ook heel soepel in zijn lichaam. Doordat hij zo soepel is, kan hij ook snel draaien. Daarnaast is zijn voorbeentechniek echt heel goed, daar is hij heel snel mee van de grond."

“Het concours in Riesenbeck verliep eigenlijk precies zoals gehoopt” vertelt Slagter na terugkomst uit Duitsland. “Ik heb hem vrijdag heel simpel een rondje laten springen in de Big Tour en verder alleen de GP gereden. Ook vandaag liep hij helemaal zoals ik in mijn hoofd had. Hij was echt op zijn best.”

‘Hij doet echt mee’

Slagter mocht als derde van start in een 15-koppige barrage. Niet de allerbeste uitgangspositie. “Cornet doet echt mee en hij wil winnen, hij kent het spelletje. Ik heb die twee combinaties voor mij wel gekeken, om een beetje te zien hoe de lijnen liepen. Maar ik had mijn eigen plan al gemaakt en daar ben ik ook niet vanaf geweken. Ik kan met hem na de sprong zo kort mogelijk wenden en direct naar de volgende sprong. Omdat ik in de eerste lijn niet de voorwaartse zeven galopsprongen deed, maar acht, kon ik daarna heel vlot naar links draaien. Die lijn naar de combinatie was zo strak dat ik daar al tijd gewonnen heb.”

Korte bochten zijn de clue

Met die vroege tijdswinst zette Slagter de concurrentie direct op achterstand en door direct na de combinatie opnieuw heel kort de rollback in te sturen werd die afstand nog groter. Lacht: “Nee ik denk dan eigenlijk niet ‘hij gaat de balk raken’ bij zo’n korte rollback. Hij is zo abnormaal scherp; als ik hem ervoor zet doet hij zijn beentjes omhoog. Dat maakt het ook super fijn om een barragerit met hem te rijden, hij denkt zo goed mee.” Ook in de rest van het parcours kon Slagter haar hengst steeds heel kort draaien. “Ik kwam ook weer goed rechtsom na die rollback en kon in een wachtende zes naar de rode steil”. Dat gaf haar de uitgangspositie om de bocht naar de laatste ook weer heel strak te nemen. “Zo kwam de afstand naar de laatste weer heel goed uit” aldus Slagter. “Uiteindelijk win je meer tijd door strakke bochten dan door plat erop te gaan racen.”

Zenuwen

Slagter moest 12 combinaties afwachten voordat ze wist dat ze gewonnen had. “Ik wist dat er nog wel een paar snelle combinaties moesten, dus ik had wel wat zenuwen na mijn rit. Ik heb ook naar iedereen gekeken, het was tot de laatste combinatie zenuwslopend” vertelt de winnares, die onder meer Gerben Morsink en Peder Fredricson achter zich liet. “Cornet Blue heeft volgende week even rust en van 12 tot 16 juni gaan we naar het CSI 4* in Opglabbeek. Ik hoop dat ik deze zomer nog een landenwedstrijd mag rijden voor het Nederlands team. Dat wordt altijd pas wat later bekend, dus ik hoop dat de uitnodiging daarvoor binnenkort op de mat ligt.”

Uitslag

Bron: Horses.nl

