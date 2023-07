Amanda Slagter wint 1,45m GP-kwalificatie Zuidwolde

De tweede kwalificatie voor de Grote Prijs van komende zondag is vrijdag een prooi geworden voor Amanda Slagter uit Slochteren. Met Cornet Blue Ps (v. Chacco blue) wist zij de 1,45m Gold Tour op haar naam te schrijven. Ze haalde in de tweede rit van de barrage alles uit de kast en dat was bepaald niet tevergeefs. Slagter voltooide haar succesvolle rit in 35.27 seconden en dat was goed voor de overwinning.

In deze Spruce Meadows Prijs streden tien combinaties voor de overwinning maar geen van de deelnemers was zo snel als de Groningse Amanda Slagter. De amazone wist als tweede starter alleen de tijd van Megan Laseur die in de eerste barragerit voor haar in de ring was gekomen. Laseur reed met I am (v. Etoulon) naar 36.79 seconden.

Slagter ging snel van start, sprintte door het parcours en snelde naar een nieuwe snelste tijd in de hoop dat het genoeg zou zijn. En dat was het ook want hoe graag de concurrentie ook wilde niemand kwam meer aan deze toptijd. Slechts twee combinaties na Slagter bleven nog foutloos en daarvan pakte de Amerikaan Lucas Porter de derde plaats. Hij kwam met Kentucky N (v. Carrera) tot 38.77 seconden en een derde plaats.

Silver Tour 1,40m

In de naastgelegen piste werd de Silver Tour over een hoogte van 1,40m afgewerkt. Deze viel ten prooi van Steven Veldhuis met Larado O (v. Grandorado). Hij reed in de tweede fase naar de winnende tijd van 27.66 seconden. Lars Kuster werd tweede door Heaven of Romance (v. Andiamo Z) in 27.75 seconden naar huis te sturen en Joshua Hutchins werd met Corona Z (v. Comilfo Plus Z) derde. Daan van Geel reed zich ook in de top vijf door Kahlua-Carmen (v. F One Usa) in 29.13 seconden rond te springen. Hij eindigde nipt voor Chantal Regter met Can Fly Z (v. Can Remember).

Bron: Horses.nl/ persbericht