Amazones heersen in eerste rubriek Jumping de Achterhoek voor de jeugd

In de eerste week van Jumping de Achterhoek in Vragender komt de jeugd aan de start. Er werd vanmorgen begonnen met de Small Tour voor junioren en U25-ruiters. In deze openingsrubriek was de Britse Eve McCoy de Nederlandse amazones Anouk Tolboom, Maud Agterberg en Tani Joosten de baas.

De openingsrubriek in de Small Tour was een Twee Fasen Special over 1.20m. Als twaalfde van de startlijst ging de vijftienjarige Eve McCoy als een speer rond met haar SF gefokte paard Cocktail D’Azur (v. Prince Blue). Snelheid heeft de amazone in de genen, ze is de dochter van de Britse kampioensjockey Sir AP McCoy. Vorig jaar won ze teambrons op het EK voor Children. McCoy finishte in 27,68 seconden en daar kwam niemand meer aan.

In het tweede gedeelte van de rubriek waren het drie Nederlandse amazones die nog aandrongen bij McCoy. Anouk Tolboom realiseerde de tweede tijd van 28,14 seconden met Gibroka (v. DL Zirocco Blue). Maud Agterberg werd derde in een tijd van 28,19 seconden met de Franse merrie Athena Kervec (v. Norton d’Eole). In 28,45 seconden werd Tani Joosten vierde op CC Top 4 (v. Contact Van De Heffinck).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl