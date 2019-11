Amazones maken de dienst uit in derde GMB selectiewedstrijd in Laag-Soeren

In alle leeftijdscategorieën van de GMB competitie in Laag-Soeren stond er een amazone aan kop. Bij de zes- en zevenjarigen was het net als in Denekamp Tani Joosten die de winst naar zich toe trok. Bij de vijfjarigen was Roos Hansman de beste en Jasmin Seppälä reed voorop in de ereronde bij de vierjarigen.

Met de Frans gefokte Carioca de Riverland (v.Epsom Gesmeray) wist Tani Joosten Frank Buitenhuis voor te blijven. Buitenhuis is goed bezig bij de zes- en zevenjarigen, want in alle drie selectiewedstrijden wist hij met fokproducten van W. Hogeslag uit Haarle de tweede plek te bemachtigen. In Laag-Soeren lukte dit met Ivory, een nakomeling van Nabab de Reve x Marius Claudius. De derde plek ging naar Henk Frederiks met de Eldorado vd Zeshoek-nakomeling Harm-B.

Vijfjarigen

De 5 jarigen is ieder jaar een sterke groep, waarin ondanks selectieve parcoursen veel combinaties foutloos de finish bereiken. Dit was ook weer het geval in Laag-Soeren. Van de 23 barrage-kandidaten was Roos Hansman met Jeolita S (v. Zavall VDL) de snelste foutloze, voor Marcel de Boer met Jamil Field (v. Mylord Carthago). Op de derde plek eindigde wederom Roos Hansman. Dit keer met haar andere troef Just Inov (v. Ustinov).

Vierjarigen

De 4 jarigen werden beoordeeld door Jurgen Stenfert en Mathijs van Middelkoop. Zij hadden de meeste waardering voor de verrichting van de Ukato nakomeling Kentucky onder Jasmin Seppälä. Zij behaalden dan wel precies even veel punten als de nummer twee Alwin Berendsen met Kick Me Promesse (v. Entertainer), maar door het hogere cijfer voor techniek en vermogen ging de winst naar Kentucky. De derde prijs ging naar Edwin Klokman met de El Salvador nakomeling Kapieto.

Uitslag vierjarigen:

1 Jasmin Seppälä met Kentucky – KWPN (Ukato x Carthino Z) Fokker: A. van den Belt – Wilp 24,1 (8,2/7,7)

2 Alwin Berendsen met Kick Me Promesse – KWPN (Entertainer x Tangelo vd Zuuthoeve) Fokker: W. van Hoof & Y. Copal – Biest-Houtakker 24,1 (8,1/7,9)

3 Edwin Klokman met Kapieto – KWPN (El Salvador x Lux) Fokker: W.H.V. Westerveld – Heelweg 23,8 (7,9/8,0)

Uitslag vijfjarigen:

1 Roos Hansman met Jeolita S – KWPN (Zavall Vdl x Phin Phin) Fokker: J. Stummel – Staphorst 0/0/34,27

2 Marcel de Boer met Jamil Field – KWPN (Mylord Carthago x Chin Chin) Fokker Fam. Koerhuis – Dalfsen 0/0/34,30

3 Roos Hansman met Just Inov – Hann (Ustinov x Concetto) Fokker: H. Kroese – Haren 0/0/35,72

Uitslag zes- en zevenjarigen:

1 Tani Joosten met Carioca de Riverland – SF (Epsom Gesmeray x For Pleasure)

Elevage de Riverland – Alioub Frankrijk 0/0/30,42

2 Frank Buitenhuis met Ivory – KWPN (Nabab de Reve x Marius Claudius)

Fokker: W. Hoogeslag – Haarle 0/0/31,30

3 Henk Frederiks met Harm-b – KWPN (Eldorado Van De Zeshoek x Guidam)

Fokker: H. Bakker – Tollebeek 0/0/31,87

De 4e selectiewedstrijd is aanstaande zaterdag in Luttenberg en begint om 12.00 uur.

Bron: Persbericht/Horses.nl