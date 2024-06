Amber Fijen derde in GP Samorin

In het Slowaakse Samorin is Amber Fijen derde geworden in de 2* Grote Prijs over 1,45 m. In de barrage bleef de Nederlandse foutloos met haar paard Popstar van't Eigenlo (v. Comme Il Faut). De winst in deze afsluiter van het concours was voor de Poolse ruiter Adam Grzegorzewski met Dark Fire (v. Darcodello). Tweede werd de Tsjechische Jiri Hruska met Phenix van de Noordheuvel (v. Zambesi).

Fijen was niet de enige Nederlandse in deze Grote Prijs. Bart Lips werd dankzij een snelle vierfouter negende in het eindklassement. Ook Sander Geerink liet 1 balk noteren in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl