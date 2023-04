Amber Fijen met twee paarden in top tien 1,40m Gold Tour Arezzo

De donderdag van de Toscane Tour in Arezzo begon met de Gold Tour 1,40m-rubriek. In de proef die zojuist afgelopen is, reed Amber Fijen haar paarden Popstar van't Eigenlo (v. Comme IL Faut) en Halla (v. Emerald) naar een zevende en tiende plaats. De Twee Fasen Speciaal werd gewonnen door Guido Franchi met de Kannan-dochter Kuidama DC.

Een goede prestatie van Amber Fijen die de beide paarden nog niet vaak op 3*-niveau in het 1,40m heeft gestart. Met de achtjarige Popstar van’t Eigenlo finishte Fijen foutloos in 36,97 seconden en werd hiermee zevende. De Emerald-dochter Halla liep ook een goede nulronde in 38,57 seconden, goed voor de tiende plek.

De Italiaan Guido Franchi zette als eerste starter met Kuidama DC ook direct de snelste tijd neer. Hij won in 31,25 seconden. Op bijna twee seconden volgde Fernando Fourcade Lopez met de KWPN’er Icecream TN (v. Clinton). Kristaps Neretnieks werd derde met Came On (v. Comme IL Faut) in 33,16 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl