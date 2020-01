Amerikaanse Lillie Keenan doet inkopen in Duitsland

De 23-jarige Amerikaanse amazone Lillie Keenan heeft zich in Duitsland verzekerd van twee talentvolle springpaarden uit de stallen van Andreas Kreuzer. Het gaat om de achtjarige El Balou (Eldorado van de Zeshoek x Balou du Rouet) en de zevenjarige Stakki (Stakkato Gold x Acord II).

Lillie Keenan is bekend met de Duitse springpaarden. Vlak na de Olympische Spelen van Rio kocht ze Fibonacci van Meredith Michaels-Beerbaum en was daar tot eind 2018 succesvol mee. Met de zoon van For Feeling won de Amerikaanse met het team de landenwedstrijd in Calgary op Spruce Meadows. Op dit moment is Bas Moerings Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) een van haar toppaarden.

Met de aankoop van El Balou en Stakki heeft Keenen twee jonge talenten binnen gehaald. De achtjarige El Balou heeft bij de jonge springpaarden al heel foutloze rondjes afgelegd. De zevenjarige Stakki heeft nog niet veel internationale parcoursen gelopen. Onder Jana Wargers was de Hannoveraan 14de in de finale op het Bundeschampionat.

