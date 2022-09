Amy Millar opent MLSJ American Gold Cup CSI5* met overwinning

Net als enkele weken geleden op de MLSJ in Toronto won Amy Millar gisteren de openingsrubriek van de Major League Showjumping wedstrijd in Traverse City. Ook met hetzelfde paard, Christiano (Canoso x Compliment). In de 5* 1,40m-rubriek bleef de Canadese haar landgenoot Sean Jobin met Coquelicot vh Heuvelland Z (v. Catoki) bijna een seconde voor.

In het Twee Fasen-parcours over 1,40m stuurde Amy Miller haar tienjarige Christiano in 24,13 seconden over de finish. Millar: “Mijn paard sprong vandaag heel goed. Toen ik in de snelheidsfase kwam, wilde ik hem uitdagen. Ik weet waar ik aan toe ben met hem, zodat ik hem kan pushen als ik naar het teamwedstrijd ga. Hij bleef al mijn uitdagingen beantwoorden door beter te springen.” Millar maakt deel uit van team Eye Candy dat in de competitie op de vierde plaats staat.

In een tijd van 25,03 seconden eindigde Sean Jobin met Coquelicot vh Heuvelland Z op de tweede plaats. De Amerikaan Alex Granato pakte de derde plaats op de KWPN’er Helios vd Nosahoeve (v. Numero Uno) in een tijd van 25,87 seconden. Helios vd Nosahoeve, gefokt door L. Fernhout-Wekema, kwam een jaar geleden in Amerikaanse handen. In Nederland werd de zoon van Numero Uno uitgebracht door Chantal Windstra. In juni nam Alex Granato plaats in het zadel van Helios.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht