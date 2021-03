Andre Thieme wint voor de vierde keer HITS Million Dollar Grand Prix

De Duitse ruiter Andre Thieme heeft afgelopen weekend voor de vierde keer een HITS Million Dollar Grand Prix, dit keer van Ocala, op zijn naam geschreven. Deze Grote Prijs was de afsluiter van een 12 weken durende Winter Circuit en was voor Thieme de kers op de taart gezien hoe mateloos succesvol de ruiter was in de afgelopen weken. Eduardo Menezes zat Thieme op de hielen, maar moest zijn meerdere in hem erkennen. Dit gold ook voor Darragh Kerins, Mclain Ward en Jordan Coyle.

Maar liefst 65 combinaties deden een poging foutloos te blijven in de basisronde van de 1.60m GP en slechts acht ervan konden dit ook klaarspelen. De strijd barstte los om de prijzenpot van een miljoen dollar te verdelen en alles werd uit de kast gehaald. Als vijfde starter trok Andre Thieme met zijn Chakaria (v.Chap I) het gas los. Dit resulteerde in de super snelle tijd van 34.39 seconden waarmee de Duitser de hoofdprijs van 350.000 dollar mee naar huis mocht nemen. Door zijn constante prestaties van de afgelopen weken en deze overwinning, klopt Thieme duidelijk op de deur bij bondscoach Otto Becker als het op de Olympische Spelen aankomt.

Weer net niet voor Ward

De enige starter die dicht bij Thieme in de buurt kon komen, was de topruiter Mclain Ward. Ward was eerder dit weekend in de Wellington Rolex Grand Prix ook al de snelste in de barrage, maar een fout onderweg gooide roet in het eten. In Ocala leek Ward wederom op weg naar een zeer snelle tijd in de barrage. Met zijn toppaard HH Azur (v.Thunder vd Zuuthoeve) deed de Amerikaan er 34.70 seconden over, maar ook in Ocala viel een balk uit de lepels. Ward werd hier uiteindelijk vierde mee. Eduardo Menezes kon met H5 Chaganus (v.Chacco Blue) wel de nul op het scorebord houden in de barrage. De Braziliaan had 35.70 seconden nodig om door de finish te komen en mocht als tweede opstellen.

Kerins en Coyle

De top drie werd compleet gemaakt door Darragh Kerins. De Ierse ruiter stuurde Lissino (v.Limbus) foutloos rond in de barrage en noteerde een tijd van 40.66 seconden. Dit was goed voor een derde plaats achter Menezes en voor Ward. Zijn landgenoot Jordan Coyle liet ook van zich horen in de Grand Prix. Met Ariso (v.Casall) werd de ruiter vijfde na een fout in de barrage en een tijd van 35.32. Coyle had in de KWPN’er Eristov (v.Cicero Z van Paemel), gefokt door H.M. Gooskens uit Hoogeloon, een tweede troef in de barrage en werd hiermee nog zevende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl