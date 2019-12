Andres Vereecke Belgisch indoorkampioen springen

Andres Vereecke werd gisteravond tijdens Jumping Mechelen gehuldigd als nieuwe Belgische indoorkampioen springen. Vereecke bleef met Igor Van De Wittemoere (v. Cooper Vd Heffinck) in de beslissende barrage het 'Talent van het Jaar' Thibeau Spits op Classic Touch DH (v. Casall) amper een tel voor. Het brons ging naar nog een jeugdruiter, Gilles Thomas.

In de acht man sterke barrage van het 1,45m parcours was Victor Daem de eerste die met een foutloze ronde op Ic Magic Van De Bien (v. Cicero Z Van Paemel) de tijd zette (39,55 seconden). Maar Daem moest genoegen nemen met de vierde plek want hij werd voorbij gesneld door drie jongelingen.

Eerst ging Young Riders kampioen Gilles Thomas Daem voorbij. Thomas klokte met Calleryama (v. Casall) 39,29 seconden wat goed bleek voor het brons. De 23-jarige Andres Vereecke loodste vervolgens zijn Igor Van De Wittemoere zo’n anderhalve seconde sneller rond en zette de tijd met 37,88 seconden op scherp. Junior Thibeau Spits deed nog een goed poging om Vereecke’s tijd te verbeteren, maar hij bleef steken op 0,12 (38,00) seconden steken.

Nicola Philippaerts reed met J’Adore van het Schaeck (v.Vagabond de la Pomme) de snelste tijd, maar zijn paard tikte een balk uit de lepels. Philippaerts eindigde met vier strafpunten in 37,43 seconden op de vijfde plaats.

Bron Horseman