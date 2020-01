Andrew Kocher houdt Chantal Regter en Daan van Geel nipt achter zich in Zuidbroek

Vanavond stond in Zuidbroek de 1.40m rubriek met barrage op het programma en hierin was de Amerikaan Andrew Kocher de concurrentie te snel af. Kocher hield in de barrage Chantal Regter en Daan van Geel achter zich, al zaten beiden de Amerikaan zeer kort op de hielen. In de eerdere rubrieken van vandaag klonk het Nederlandse volkslied wel voor Albert Zoer en Aniek Diks.

Maar liefst 27 combinaties plaatsten zich voor de barrage, waar er uiteindelijk 17 van opnieuw aan de start verschenen. Andrew Kocher kwam met Cat Ninja (v.Zirocco Blue VDL) uiteindelijk als beste uit de bus. De ruiter zette een tijd neer van 27.08 seconden en hier wist enkel Bert-Jan Zuidema onder te duiken. Met Fleurabella-V (v.Diarado) klokte Zuidema weliswaar 26.51, maar moest zijn snelheid met vier strafpunten bekopen en viel terug in het klassement.

Regter voor van Geel

Chantal Regter kwam met Quilando (v.Quintender) net wat tekort met haar tijd van 27.42, maar mocht toch mooi op de tweede plaats opstellen. Daan van Geel kwam met Djam (v.Canturano) net één honderdste van een seconde later binnen in 27.43 en moest achter Regter plaatsnemen in de prijsuitreiking. Bas van der Aa en Elvira’s Uno (v.Numero Uno) hadden er 28.04 seconden voor nodig en werden vierde voor Monique van der Broek en Fil a Fil (v.Glock’s London) die in 28.44 door de finish kwamen. Kelly Jochems en Eowan A (v.Numero Uno) maakten de top zes compleet met een tijd van 28.89.

Zoer en Diks

In de 1.30m rubriek vandaag klonk het Wilhelmus voor Albert Zoer. Zoer reed Isa Tella (v.Etoulon VDL) in 56.60 seconden rond en dit was genoeg voor de winst. Leon Thijssen (For President), Jur Vrieling (Garrincha vd Kalevallei) en Steven Veldhuis (Grandia’s Elima) eindigden op de plekken drie, vier en vijf. In het 1.35m mocht Aniek Diks voorop in de ereronde. Diks finishte met haar 18-jarige Winston Jumper R (v.Cantos) in 65.54 seconden en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Eric ten Cate werd tweede met Dairone en Gert van den Hof (Guus B) en Bert-Jan Zuidema (He’s Mylord) tekenden voor de vierde en vijfde plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl