Andrew Kocher kaapt hoofdprijs GP Salzburg weg voor Vermeir

De Amerikaanse ruiter Andrew Kocher was op Squirt Gun (v. Diarado) verreweg de snelste nulfouter in de barrage van de Grote Prijs van Salzburg. Laatste starter Wilm Vermeir uit België kon er met Dm Jacqmotte (v. Toulon) niet meer aankomen. De derde plaats ging naar de Britse Alexandra Thornton met Cornetto K (v. Cornet Obolensky). Alleen de podiumcombinaties waren foutloos.

Thornton mocht als eerste van start in de barrage en deed het relatief rustig aan maar hield wel de nul. Met Cornetto K, die ze in 2017 overnam van Alberto Zorzi, had de Britse nog geen eerdere grote podiumplaatsen weten te veroveren. Vandaag was het dan wel zo ver.

Tweede starter Kocher ging vervolgens als een raket uit de startblokken en reed de tijd van Thornton aan flarden. De rest van het achtkoppige barrageveld beet zich vervolgens stuk op de tijd van de Amerikaan. Beide Oostenrijkse combinaties kregen een weigering, al was dat voor Max Kühner met de pas achtjarige Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek) niet bepaald een schande te noemen. Alleen Wilm Vermeir kwam als laatste starter nog enigszins in de buurt van Kocher.

Schröder mist barrage

De vierde plaats was voor de Fransman Marc Dilasser met Vital Chance de la Roque (v. Diamant de Semilly), die als enige vier strafpunten had. Vijfde werd Holly Smith die met Hearts Destiny (v. Paradiso) twee balken zag vallen.

Gerco Schröder was de enige Nederlander in deze GP. Hij werd met Davino Q (v. Vingino) in de basisronde al uitgeschakeld door een balk.

Uitslag

Bron: Horses.nl