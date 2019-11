Andrew Ramsay overtuigende winnaar in Las Vegas

Als het op snelheid aankomt is Andrew Ramsay er vaak vooraan bij. Ook in Las Vegas waar zojuist de 1,50m Welcome Jumper Speed Classic afliep en de Amerikaan overtuigend de zege pakte met California 62 (v. Cassini I). Hij was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Kaitlin Dawn Campbell met Palina de l'Escaut (v. Perigueux). Ook Harrie Smolders reed een snelle tijd met Hocus Pocus de Muze (v. Tinka's Boy) maar werd door een springfout ver teruggeworpen.

De 1,50m rubriek direct op tijd was een pittige proef waarin veertien van de 71 ruiters foutloos bleven. Harrie Smolders was de achtste starter met Hocus Pocus de Muze. Hij klokte een tijd van 63,97 seconden wat in de einduitslag de zevende tijd was. Helaas tikte het paard een balk uit de lepels waardoor Smolders 28ste werd.

Andrew Ramsay was uiteindelijk de overtuigende winnaar. Met zijn eerste paard Stranger (v. Stakkato) had de Amerikaan al 59,11 seconden geklokt, maar kreeg een balk. Aan het einde van de rubriek kwam hij met zijn tweede paard in de ring. Met de vijftienjarige Holsteinse merrie California was hij bijna net zo snel (59,57 seconden) en hield hij wel de nul. Niemand kon die prestatie verbeteren of evenaren.

Achter Ramsay werd Kaitlin Dawn Campbell op bijna twee seconden (61,10) tweede met Palina de l’Escaut. De Amerikaanse amazone nam in augustus de teugels van de tienjarige merrie over van Shane Sweetnam. De derde plek was voor de Duitser Mathis Schwentker op NKH Caruso (v. Cash and Carry).

