Angelique Hoorn in top 10 Grand Prix van Canteleu

In de 3* 1.50m Grote Prijs van Canteleu was Angelique Hoorn goed voor een plaats in de top 10. De winst in de GP viel in handen van de stalruiter van Jos Lansink, Pieter Clemens. De Belg hield Mathieu Billot en Cyril Bouvard achter zich in de prijsuitreiking.

In totaal verschenen 60 combinaties aan de start en wisten er daarvan 11 de barrage te bereiken. Pieter Clemens was daarin verreweg de snelste. De 26-jarige Belgische ruiter stuurde Icarus (v.Querlybet Hero) snel rond in 38.67 seconden en mocht voorop in de ereronde. Mathieu Billot en Quel Filou (v.Quidam’s Rubin) zaten Clemens op de hielen. Het duo klokte 39.01 seconden en mocht als tweede opstellen.

De top drie werd compleet gemaakt door de Fransman Cyril Bouvard. De 32-jarige ruiter finishte met Brisbane des Salines (v.Kannan) in een tijd van 39.07 en werd hiermee derde. Van de Nederlanders plaatsten zowel Angelique Hoorn als Jur Vrieling zich voor de barrage. Hoorn reed met de KWPN’er Expectation of Romance (v.Celano) een tijd van 40.70 seconden, maar tikte 1 balk uit de lepels. De Nederlandse werd hiermee nog achtste. Vrieling en Fiumicino vd Kalevallei (v.Plot Blue) incasseerden twee springfouten en werden 11e.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl