Angelique Hoorn naar een knappe derde plaats in 3* Grand Prix Szilvásvárad

De Nederlandse amazone Angelique Hoorn koos ervoor om afgelopen weekend af te reizen naar het Hongaarse Szilvásvárad en dit bleek een zeer goede keuze. De amazone sloot het weekend af met een mooie podiumplek in de 1.50m Grote Prijs.

In de 1.50m proef wisten 11 combinaties de lei schoon te houden in het basisparcours en kon de strijd losbarsten in de barrage. De winst kwam in de Sloveense handen van Urh Bauman en Larisal (v.Larimar). Een tijd van 35 seconden rond was genoeg om de overwinning op te mogen eisen. De Duitse Julia Schönhuber deed er met de KWPN’er BG Girroco (v.Zirocco Blue), gefokt door de Radstake, net wat langer over en pakte met 36.55 seconden de tweede prijs.

Top drie

Voor de GP koos Hoorn voor haar toppaard KWPN’er Expectation of Romance (v.A Touch of Romance), gefokt door en in eigendom van A.G. Schuurman uit Elst. Na een foutloze basisronde deed ze een goede poging om in de top van het klassement te eindigen. De Nederlandse had er uiteindelijk 36.85 seconden voor nodig om haar barrage rit te voltooien, waarmee Hoorn uiteindelijk op een mooie derde plaats eindigde.

