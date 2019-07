Aniek Diks in top zes 2* Grote Prijs Chantilly

Aniek Diks reed vanmiddag de top zes van de 2* Grand Prix in Chantilly binnen. Na een maar liefst 19 koppen tellende barrage was het Monika Guillon die er met de overwinning vandoor ging. De Braziliaanse verwees Koen Vereecke en Terence Virgile Beau naar de tweede en derde trede van het podium. KWPN'er Efodea eindigde ook in de top zes van het klassement.

Guillon en Kwikly (v.Grand Cru vd Vijf Eiken) reden een supersnelle barrage ronde waar geen van haar concullega’s bij in de buurt kon komen. De amazone klokte 45,21 en mocht daarmee de 2* GP van Chantilly op haar palmares bijschrijven. Koen Vereecke kwam nog het dichtst bij de Braziliaanse in de buurt, maar kwam toch meer dan twee seconde tekort. De Belg stuurde Diadarco van Evendael Z (v.Diamant de Semilly) rond in 47,27 en moest in Guillon zijn meerdere erkennen.

Top zes

Terence Virgile Beau en Bamenco de Roulard (v.Flamenco Desemilly) kwamen net tweehonderdste van een seconde later binnen dan Vereecke. Een tijd van 47,29 bezorgde de Fransman een derde plaats. Alexander Zetterman moest met Lucky Lisa (v.Heartbeat) slechtst één honderdste van een seconde toegeven op de Fransman en viel met 47,30 net naast het podium op de vierde plaats. Op de vijfde plaats eindigde de KWPN’er Efodea (v.Kashmir van Schuttershof) en haar ruiter Jake Hunter. De Australiër, stalruiter van de in Putten gevestigde Alan Waldman, kwam in 47,88 seconden door de finish en nam achter Zetterman plaats in de prijsuitreiking. Aniek Diks zette van de Nederlanders het beste resultaat neer. De amazone liet met Fiarabo (v.Diarado) de klok stilstaan op 50,52 en eindigde daarmee op een mooie zesde plaats.

