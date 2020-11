Ann Thompson verdeelt toppaarden onder Harry Charles, Lillie Keenan en Brian Moggre

Ann Thompson liet middels een persbericht weten dat de paarden die voorheen door Darragh Kenny werden gereden bij verschillende topruiters zijn ondergebracht. De jonge talenten Harry Charles, Lillie Keenan en Brian Moggre gaan de teugels van de paarden van Thompson in handen nemen.

Harry Charles heeft zowel Romeo 88 (v.Contact vd Heffinck) als KWPN’er Gelano (v.Eldorado vd Zeshoek) op stal gekregen en meldt blij te zijn met deze twee toppaarden. Romeo 88 is voorheen naast door Darragh Kenny ook gereden door Jeroen Dubbeldam en Annelies Vorsselmans. Charles reageert: “Mijn vader en ik zijn vooral gefocust op de verkoop van paarden. Dan is het fijn om iemand als Ann Thompson achter je te hebben waarbij er geen druk is om te verkopen. Het gaat puur om de ontwikkeling van de paarden met als doel topsport.”

Zevenjarig talent naar Keenan

Lillie Keenan zal in het zadel van Delta de la Rasse (v.Scendix) plaatsnemen. Dit is een zevenjarige ruin die gezien wordt als toptalent voor de toekomst. “Vanaf dag één kreeg ik bij Delta het gevoel dat het een paard is die je blij wil maken. Dit karaktereigenschap is ook precies waar ik naar kijk als ik paarden zoek. Ik ben blij dat ik hem op jonge leeftijd krijg, dan heb je namelijk meer tijd om een band op te bouwen. Zo is er meer tijd voor het paard om de ruiter te leren kennen en als ruiter leer je je paard goed kennen,” vertelt de amazone.

Balou du Reventon naar Moggre

De hengst Balou du Reventon (v.Cornet Obolensky) die met Darragh Kenny op het hoogste niveau acteerde, is naar de 19-jarige Brian Moggre gegaan. De Amerikaan reageerde: “De eerste keer dat ik op hem zat, was het behoorlijk onwerkelijk. Ik had nooit gedacht dat ik ooit de kans zou krijgen om hem te rijden. Het is geweldig dat Ann de volgende generatie de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen en ik ga m’n best doen om succesvol te zijn met Balou.”

Bron: World of Showjumping/Horses.nl