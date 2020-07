Anouk de Ruijter eindigt in top 10 1.45m Grand Prix Vilamoura

Afgelopen zaterdag werd in Vilamoura nog een 2* Grand Prix verreden, hierin verscheen Anouk de Ruijter voor Nederland aan de start. De amazone eindigde knap in de top 10. De winst viel in de Spaanse handen van Mariano Martinez Bastida. Twee KWPN'ers eindigden bij de beste 10 in de Grand Prix.

Bastida reed twee paarden in de 2* Grote Prijs. Met Belano vd Wijnhoeve Z (v.Berlin) eiste de Spanjaard de hoogste eer op. Met zijn tweede troef, de KWPN’er Giro de la Luna (v.Van Gogh) werd Bastida vijfde. João Marquilhas stuurde zijn KWPN’er Glamour ES (v.Echo van ’t Spieveld), gefokt door E. Schep, snel rond in de barrage, maar moest in Bastida zijn meerdere erkennen. De Portugees eindigde als tweede.

Iets te langzaam

Anouk de Ruijter zadelde Othello Z (v.Ogano Sitte) voor de 1.45m Grote Prijs. De amazone wist alle balken in de lepels te houden, maar was een tikje te langzaam. Dit resulteerde in twee strafpunten voor tijd en toch nog een mooie negende plek.

Bron: Horses.nl