Anouk de Ruijter en Lauda moeten nu Michael Jung voor laten in Youngster Tour

Gisteren was Anouk de Ruijter niet te kloppen met Lauda (v. Emerald) in de rubriek voor vijf- en zesjarige springpaarden in Kronenberg. Vanmorgen was alleen de topeventingruiter Michael Jung op Double Luck (v. Dominator 2000 Z) sneller. Het scheelde zo'n anderhalve seconde. De Ruijter moest haar tweede plek delen met Edmondo Carbone die met Destina (v. Diarado) exact dezelfde tijd noteerde.

35 vijf- en zesjarige springpaarden gingen vanmorgen in de Peelbergen van start in de proef direct op tijd. De rubriek werd gedomineerd door de zesjarige paarden. De snelste foutloze van het veld was Michael Jung op de Zangersheide gefokte merrie Double Luck. Het paar ging rond in 57,85 seconden. Gisteren was Jung al vierde met de dochter van Dominator 2000 Z.

Anouk de Ruijter moest anderhalve seconde toegeven op de tijd van van Michael Jung. Met de zesjarige Emerald-zoon Lauda klokte ze 59,51 seconden. Na de winst van gisteren, werd het een tweede plaats, een plek die ze deelde met de Italiaan Edmondo Carbone en de zesjarige merrie Destina.

Vierde werd Noëlle van der Velde op Le Chic O (v. Glenfiddich VDL) in 59,92 seconden. De derde Nederlandse combinatie in de top tien was Lindsey Lebens met Q-Elvis Presley HH (v. Elvis Ter Putte), het paar werd met een foutloze ronde in 62,48 seconden zesde.

Klik hier voor de uitslag.