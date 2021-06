Anouk Kort pakt topklassering in 1.45m Grand Prix Fontainebleau

In de 2* 1.45m Grand Prix van Fontainebleau zette de Nederlandse amazone Anouk Kort een mooi resultaat neer. Kort ging met 14 collega's de strijd aan in de barrage en pakte een top zes klassering. De winst in de Grote Prijs viel in handen van Guillaume Batillat en de KWPN'er Baby Love (v.Lupicor), gefokt door L. Boogert uit Winterswijk.

Een totaal van 15 combinaties hielden de nul op het scorebord in het basisparcours waarna de strijd losbarstte in de barrage. Het was Guillaume Batillat die de langste adem had. De Fransman stuurde Baby Love foutloos rond in 43.20 seconden en reed voorop in de ereronde. De Belg Boy-Adrian van Gelderen zat de Fransman op de hielen. Van Gelderen finishte met No Mercy van t Kamerveld Z (v.Norton d’Eole) in 43.81 seconden en bezette daarmee plek twee. Alexis Gourdin maakte met Brasilia de l’Abbaye (v.Ugano Sitte) het podium compleet.

Kort gaat voor winst

Op plek vier is eveneens een KWPN’er te vinden. De Zwitserse Aurélie Rytz zadelde de Namelus R-nakomeling Eden V, gefokt door M. Smit uit Dedemsvaart, voor de Grand Prix. Het duo viel net naast het podium op de vierde plaats. Anouk Kort deed in de barrage een hele goede poging om de winst af te snoepen van Batillat. De Nederlandse amazone reed met Caviana de Kreisker (v.Shouppydam des Horts) een ronde in 43.09 seconden, maar tikte helaas een balk uit de lepels. Hierdoor eindigde Kort als zesde in de GP.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl