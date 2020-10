Ansems en Van der Schans in top tien rankingproef Bonheiden

De 1,45m rubriek voor punten voor de wereldranglijst was gisteren het hoofdnummer op het CSI2* in Bonheiden. De overwinning ging naar de Spanjaard Manuel Fernandez Saro met Santiago de Blondel (v. Calvaro Z). Jack Ansems werd op anderhalve seconde zesde met de Zirocco Blue-dochter Fliere Fluiter. Voor Wout Jan van der Schans was er een achtste plaats met Haretto (v. Diamant de Semilly).

De rankingproef was een Tabel A direct op tijd. Manuel Fernandez Saro stuurde Santiago de Blondel rond in 61,49 seconden. Daarmee bleef hij de twee Belgen Gilles Thomas op La Luna Hidalgo J&F (v. Cabrio vd Heffinck) en Christophe Vanderhasselt met Cana van de Blom (v. Kashmir van Schuttershof) voor. Thomas klokte een tijd van 61,92 seconden en Vanderhasselt had 62,36 seconden nodig.

Ansems en Van der Schans

Jack Ansems reed een vlotte ronde met tienjarige Fliere Fluiter en finishte in 62,85 seconden als zesde. Wout Jan van der Schans bleef met Haretto ook nul en klokte een tijd van 63,92 seconden, goed voor de achtte plaats.

Martens en Schreuder

Net buiten de top tien eindigde Tom Martens op de twaalfde plaats met Baucis d’Ouilly (v. Modesto). Barbara Schreuder reed de Carambole-dochter Eye of the Tiger ook in de prijzen met een zestiende plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl