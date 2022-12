Anthony Wellens is Caroline Devos-Poels te snel af

Terwijl in de grote hal in Mechelen Lars Kersten zijn overwinning vierde, was het gisteravond in de andere hal Anthony Wellens die de hoofdprijs pakte. De Belg was op Danger Civil vh Lindenhof Z (v. Diamant de Semilly) ruimschoots de snelste in de 2* 1,40m-rubriek direct op tijd. Met Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z) moest Caroline Devos-Poels bijna drie seconden toegeven op Wellens' tijd en werd tweede.

51 combinaties vertrokken in de 1,40m-rubriek direct op tijd. Anthony Wellens zette in rit elf direct een toptijd neer. Hij stuurde de tienjarige Zangersheide hengst Danger Civil vh Lindenhof Z razendsnel foutloos rond in 55,44 seconden. Niemand kwam meer in de buurt van die tijd.

Caroline Devos-Poels en de tienjarige merrie Milona van het Speienhof waren vlot onderweg en hielden ook alle balken in de lepels. De tijd van 58,33 seconden bracht de eerste positie van Wellens niet in gevaar, maar bleek goed genoeg voor de tweede plaats. In de tijd van 59,33 seconden werd Leonie Peeters derde op Godlike van de Kapel (v. Balthazar v. Wisbecq).

Ook de Belgen Dimme d’Haese en Sander Kenis bleven met hun paarden foutloos en onder de 60 seconden. d’Haese werd vierde met Jacobien Dwerse Hagen (v. Va-Vite) in 59,37 en Kenis volgde op Milana van de Nianahoeve (v. Inscallah de Muze) op de vijfde plaats in 59,90.

Bron Horses.nl